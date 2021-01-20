Гримчак назвав головний важіль впливу РФ на Україну

Тетяна Гайжевська Відео 13:29, 20.01.2021

Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак прокоментував заяву ватажка терористів "ДНР" Дениса Пушиліна про те, що Донбас "рухається шляхом Криму" в контексті приєднання до Росії. Він також висловив думку щодо можливої стратегії РФ щодо Донбасу.

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