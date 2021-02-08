Гранд Готель - детективний серіал у вихідні на OBOZREVATEL

Obozrevatel Відео 15:00, 8.02.2021 Оновлено: 15:40, 8.02.2021

Події серіалу відбуваються в 1906-1907 роках в Іспанії, недалеко від містечка Канталоа.

Робочий Хуліо Ольмедо приїжджає в розкішний Гранд-готель, щоб відвідати свою сестру Христину, яка працює там покоївкою і нещодавно була призначена менеджеркою поверху.

Але на його шляху зустрінеться Алісія Аларкон, член сім'ї, яка володіє готелем і яка стане єдиною людиною, яка готова допомогти йому розкрити правду. Між ними розпочнеться неможлива історія кохання. Їм заважає те, що Алісія заручена з Дієго, амбітним юнаком, який готовий на все, щоб стати директором Гранд Готелю.

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