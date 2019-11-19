Гра вишибали - стала професійним видом спорту

Це відео повністю занурить вас в дитинство.

Тепер гра, в яку багато хто із нас грав в дитинстві, набула міжнародного значення.

У неї грають як на рівній поверхні, так і на батуте.Правіла трохи відрізняються від тих, до яких ми звикли. Але суть залишилася тією ж.

Гра починається в такий спосіб: в центрі поля лежать м'ячі.

За командою гравці спрямовуються до центральної лінії, щоб взяти один з них. Людина, що схопив м'яч, повинен відбігти назад або кинути м'яч своєму напарнику. Далі все просто. Потрібно потрапити м'ячем по противнику. Противник, в якого потрапляє м'яч, вибуває за поле. Гра триває до тих пір, поки на полі залишаються суперники.

Змагання проходять у багатьох країнах, а особливою популярністю цей вид спорту користується в США і Канаді.

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