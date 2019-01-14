ГПУ& НАБУ “беруть бика за роги” | Альо, гараж! REBOOT #179 37

От можуть же коли мають бажання. Головне тепер, спромогтися самим не почати реготати, над своїми забобонами, аби всі навколо сприйняли їх серйозно. Отже, наша Генпрокуратура, від слова Геніальна, нарешті повернулася до роботи і одразу "взяла бика за роги". Прокурор Генеральної Прокуратури України Д. Шевченко, підписав повістку про виклик терориста Гіркіна на допит. На 9-ту ранку, 17 січня поточного року... А тим часом НАБУ, схоже, готує до закриття "справу депутата Р"..

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