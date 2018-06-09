Готувався 6 років: француз перепливе океан

Француз Бенуа Леконт вирішив стати першою людиною, яка перепливла Тихий океан,

Свій заплив він почав від берегів Японії, повідомляє ВВС.

51-річний Леконт планує присвячувати запливу по вісім годин на добу. Таким чином, приблизно через півроку він зможе подолати дев'ять тисяч кілометрів, щоб дістатися до берегів США.

Своїм рекордом плавець хоче привернути увагу людей до проблеми глобального потепління.

Група вчених, яка вирушила слідом за Леконтом, буде досліджувати стан океану протягом усього шляху француза.

Спостерігати будуть і за станом здоров`я спортсмена.

Підготовка до подорожі тривала понад 6 років.