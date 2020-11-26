Гостре питання | Юлія Гришина

Вадим Колодійчук, Obozrevatel Відео 19:00, 26.11.2020

Сеанс запитань від народу до яскравих особистостей.

Саме глядачі телеканалу і читачі сайту Obozrevatel можуть запитати все, що їх цікавить - у всіх, хто їм цікавий.

Політики, топ-чиновники, зірки спорту, шоу-бізу та соцмереж - гості програми Гострі питання.

Сьогодні запитання до народної депутатки від "Слуги народу" Юлії Гришиної

Ведучий програми Вадим Колодійчук виступає у ролі модератора і контролера, аби на кожне запитання пролунала відверта відповідь.

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