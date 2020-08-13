Гостре питання. Євген Шевченко

Obozrevatel Відео 18:47, 13.08.2020 Оновлено: 19:17, 13.08.2020

Гість програми "Гостре питання" народний депутат України від партії "Слуга народу" Євген Шевченко.

Під час шоу-допиту ведучий програми Вадим Колодійчук виступає в ролі модератора, а теми вибирають глядачі Obozrevatel TV і читачі OBOZREVATEL.

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