Гоша Куценко перехворів коронавірусом

Софія Ковнір Відео 10:39, 29.10.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

Після масштабного концерту Лепса в "ДНР" стався спалах коронавіруса

Де дивитися бій Усик – Чісора: розклад трансляцій

Цькування в маршрутці Слов'янська через українську мову: скандалісткою виявилася кандидатка в депутати

Данілов натякнув, що рішення КСУ загрожує нацбезпеці України

Пішли слідом одне за одним: коронавірус убив усю сім'ю лікаря з Вінниці. Ексклюзив