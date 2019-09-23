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23 вересня • оновлено в 17:00
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Гордон готовий модерувати суперечку Шустера та Коломойського

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Журналіст та засновник видання "ГОРДОН" Дмитро Гордон запропонував відомому телеведучому Савіку Шустеру та підприємцю Ігорю Коломойському провести дебати.

Він записав відеозвернення про це на своєму каналі в YouTube. Дебати Коломойського та Шустера в телеефірі телеканалу "Україна", який відбувся 20 вересня, свідчить про високий рівень розвитку свободи слова в Україні, зазначив журналіст.

"Із завмиранням серця люди стежили за цією полемікою. Було видно, що обом її учасникам є що сказати людям. Мені не вистачило часу, відведеного на програму, щоб зрозуміти, хто з них правий, а хто ні", – зазначив Гордон

Він підкреслив, що з однаковою повагою ставиться до обох учасників суперечки.

"Хочу запропонувати їм провести публічну дискусію з трансляцією на каналах "Україна" та "1+1", а також в моєму YouTube та на інтернет-сайті "ГОРДОН". Я особисто готовий цю дискусію модерувати та гарантую абсолютну рівновіддаленість", – заявив Гордон.

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