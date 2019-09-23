Гордон готовий модерувати суперечку Шустера та Коломойського

Журналіст та засновник видання "ГОРДОН" Дмитро Гордон запропонував відомому телеведучому Савіку Шустеру та підприємцю Ігорю Коломойському провести дебати.

Він записав відеозвернення про це на своєму каналі в YouTube. Дебати Коломойського та Шустера в телеефірі телеканалу "Україна", який відбувся 20 вересня, свідчить про високий рівень розвитку свободи слова в Україні, зазначив журналіст.

"Із завмиранням серця люди стежили за цією полемікою. Було видно, що обом її учасникам є що сказати людям. Мені не вистачило часу, відведеного на програму, щоб зрозуміти, хто з них правий, а хто ні", – зазначив Гордон

Він підкреслив, що з однаковою повагою ставиться до обох учасників суперечки.

"Хочу запропонувати їм провести публічну дискусію з трансляцією на каналах "Україна" та "1+1", а також в моєму YouTube та на інтернет-сайті "ГОРДОН". Я особисто готовий цю дискусію модерувати та гарантую абсолютну рівновіддаленість", – заявив Гордон.

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