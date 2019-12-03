Гонки на виживання проходять щороку між другим тижнем березня і першим тижнем листопада.

Правила прості – потрібно дістатися до фінішу і знищити максимальну кількість суперників.

На Арені існують різні дисципліни, такі як "Новачки", "2Л" і "Національні".

Спочатку в гонках могло брати участь необмежена кількість гонщиків на будь-якому автомобілі. Але після того як були введені нові правила, участь стало можливим тільки на раритетних авто, що і принесло популярність даного виду гонок.

Найстарішим автомобілем на гоночній трасі Arena Essex Raceway був Dodge Standard Six 1928 року. Кажуть, що це був один з найстаріших автомобілів, коли-небудь брали участь в гонках.

Після закінчення перегонів всіх глядачів чекає салют на честь закриття сезону.

Ця подія варта того що б хоча б раз на ньому побувати.

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