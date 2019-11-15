Гонки безпілотників - вже не сюжет фантастичного фільму, а реальність. Більше того, на змаганнях дронів можна непогано заробити.

Компактні, маневрені і швидкі - гоночні дрони стали новим атрибутом активного дозвілля. Сьогодні змагання квадрокоптерів стають все більш повсякденним явищем.

Гонки на дронах скріншот з відео

Гонки на дронах скріншот з відео

"Ми можемо робити досить ризиковані речі: здійснювати зіткнення в повітрі, пролітати вузькими ущелинами і розбиватися без жертв. Це захоплююча розвага, але при цьому абсолютно безпечна", - розповів один з учасників Кен Лоо.

Пілоти розганяють дрони на дистанціях до 100 км/год. Керують ними за допомогою спеціальних відеоокулярів, зображення на які надходить безпосередньо з камер безпілотника.

Гонки на дронах скріншот з відео

Гонки на дронах скріншот з відео

"Ти цілком занурюєшся в гру, як тільки одягаєш окуляри. Як тільки злітає дрон, ти дійсно починаєш переживати відчуття польоту", - каже інший гравець Колбі Куртолі.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!