Гонка озброєнь РФ та США не є можливою, у РФ немає грошей: Джемілєв

Лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв висловився на тему обміну політичними бранцями, яка активно обговорюється у ЗМІ.

Він заявив, що категорично проти обміну за схемою "33 на 33", на якому наполягають росіяни. Па-перше, Україна не має політичних ув'язнених громадян РФ, оскільки ми затримали лише бандитів та сепаратистів, які порушували діючі закони суверенної держави. З іншого боку, є 24 українські моряки, яких РФ незаконно утримує на своїй території. Вони захоплені незаконно, і є рішення Гамбурзького трибуналу, про те що ці моряки мають бути якнайшвидше повернені додому. Тому говорити про обмін, за словами лідера кримсько-татарського народу, прото немає сенсу.

Джемілєв зазначив, що цифра 33 є числом, яке сам президент РФ вважає особливим, тому наполягають саме на ньому. Також він зазначив, що президент Туреччини, не зважаючи на економічне партнерство з РФ, буде наполягати на звільненні українських заручників.

Мустафа Джемілєв також висловився із приводу можливого поновлення Холодної війни та прискорення гонки озброєнь між США та РФ. Він вважає, що гонка озброєнь між РФ та Сполученими Штатами не є можливою, оскільки ВВП РФ навіть менший за ВВП окремих європейських країн.

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