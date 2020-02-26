Гончарука на Тігіпка: ЗМІ кажуть про можливу заміну прем'єра

Президент України Володимир Зеленський нібито розглядає кандидатуру бізнесмена і колишнього політика Сергія Тігіпка на пост прем'єра.

Про це з посиланням на три анонімні джерела в уряді повідомило Kyiv Post. Видання зазначило, що джерела не були уповноважені говорити з пресою про можливе призначення, оскільки переговори з українським ексвіцепрем'єром усе ще тривали.

При цьому не уточнюється, чи були переговори успішними. Прессекретарка глави держави Юлія Мендель не відповіла на запит журналістів. Також видання звернулося до пресслужби компанії Тігіпка ТАС, але відповіді не отримало.

Нагадаємо, Тігіпко з 2002 до 2004 року був головою Нацбанку. У 2010 році він балотувався на пост президента України. У 2010-2012 роках обіймав посаду віце-прем'єр-міністра із соціальної політики в уряді Миколи Азарова.

Як писав OBOZREVATEL, 25 лютого президент Володимир Зеленський через загострення ситуації зі спалахом коронавірусу в світі призначив Олексія Соловйова заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони.

За даними журналістів, також буде призначено головного санітарного лікаря України. Цей статус, ймовірно, отримає Віктор Ляшко.

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