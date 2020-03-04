"Гончарук з'явився завдяки Зеленському": ексчиновниця

Заступниця Міністра інформаційної політики України ( 2015-2016 рр.) Тетяна Попова у прямому етері ObozTV відповідала на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL".

Вона прокоментувала кадрові зміни у Кабміні та імена нових міністрів, які вже прозвучали у ЗМІ.

"Я не думаю, що головними проблемами уряду Гончарука були роз'яснювальні роботи, це не єдина проблема. Гончарук з'явився завдяки Зеленському, і звісно ж, він від нього залежав. Ми пам'ятаємо слова Потураєва у Трускавці, що ви всі тут ніхто, і ви всі тут завдяки Зеленському", - заявила Попова.

Вона висловила впевненість, що Олексій Гончарук не буде сперечатися із рішенням президента та боротися за свою посаду.

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