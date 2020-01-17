Гончарук подав у відставку: журналіст прокоментував серйозність намірів прем'єра

Блогер та журналіст Кирило Сазонов у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував новини про те, що прем'єр міністр України Олексій Гончарук подав у відставку.

"Якщо зібрати десять журналістів або десять експертів і попросити їх швидко без підготовки пригадати, чим їм запам'ятався прем'єр Гончарук, то окрім самокату ніхто нічого не згадає. Він був абсолютно ніяким прем'єром, от так само і зараз він пише чергові якісь речі, які важко сприймати серйозно. По-перше, яку програму президента він збирається виконувати? Я не бачив жодної програми президента. Кінець епохи жадності та кінець епохи бідності - це не програма, це лозунги. По-друге, прем'єра призначає та звільнює Верховна Рада, адже у нас парламентсько-президентсяка республіка, а не президент. Тому ми поки що бачимо публікацію у Фейсбуці, яка не говорить абсолютно ні про що", - заявив Сазонов.

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