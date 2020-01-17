Головна Новини
17 січня • оновлено в 11:39
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Гончарук подав у відставку: журналіст прокоментував серйозність намірів прем'єра

153
Читати матеріал російською

Блогер та журналіст Кирило Сазонов у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував новини про те, що прем'єр міністр України Олексій Гончарук подав у відставку.

"Якщо зібрати десять журналістів або десять експертів і попросити їх швидко без підготовки пригадати, чим їм запам'ятався прем'єр Гончарук, то окрім самокату ніхто нічого не згадає. Він був абсолютно ніяким прем'єром, от так само і зараз він пише чергові якісь речі, які важко сприймати серйозно. По-перше, яку програму президента він збирається виконувати? Я не бачив жодної програми президента. Кінець епохи жадності та кінець епохи бідності - це не програма, це лозунги. По-друге, прем'єра призначає та звільнює Верховна Рада, адже у нас парламентсько-президентсяка республіка, а не президент. Тому ми поки що бачимо публікацію у Фейсбуці, яка не говорить абсолютно ні про що", - заявив Сазонов.

Про ці та інші новини дізнавайтесь із прямого етеру ObozTV.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Ефіри Oboz TV" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Студія OBOZREVATEL
Особа
Кирило Сазонов
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Всі новини