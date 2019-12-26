Гончарук не впевнений, що Аваков залишиться на своїй посаді

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук не зміг відповісти на питання про "випробувальний термін" міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Чи залишиться Аваков на посаді після нього - має вирішити парламент. Про це Гончарук сказав у відповідь на запитання Радіо Свобода.

"Це парламент повинен вирішити. Подивимося", – повідомив Гончарук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 29 серпня поточного року Верховна Рада підтримала призначення Авакова на посаду глави МВС четвертий раз поспіль.

Раніше в "Слузі народу" заявили, що перепризначення Авакова було схвалено президентом України Володимиром Зеленським.

А тим часом в Україні правоохоронці закрили 5300 гральних закладів і конфіскували близько 4500 одиниць обладнання приблизно на 51 млн гривень.

Також поліція відкрила 250 кримінальних проваджень, розповів на "Громадському" радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко.

Він пояснив, що боротися з гральними закладами почали тільки після того, як президент Володимир Зеленський доручив уряду розібратися з ситуацією.

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