Головний біль нацполіціі: Антон Геращенко розповів, що буде на ''Олімпійському'' 14 квітня

Народний депутат України, радник міністра МВС Антон Геращенко зазначив, що на його переконання, 14 квітня президент України Петро Порошенко збере на НСК "Олімпійський" своїх прихильників та перетворить це зібрання на грандіозну PR-акцію, головною тезою якої буде "Зеленський злякався і не прийшов". Геращенко назвав подібні зібрання великим головним болем поліції, через те, що на них приходять люди не із завжди певними намірами.

Він вважає, що проведення нормальних дебатів 19 квітня теж маловірогідно та підкреслив, що цей свій прогноз він дає не як народний депутат, або як радником міністра внутрішніх справ, а як громадянин України.

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