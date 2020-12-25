Головна ялинка в Донецьку

Софія Ковнір Відео 20:28, 25.12.2020
Коментувати
Відео

Дивіться також

У Китаї впав величезний метеорит. Відео

"Квартал 95" висміяв підприємців, які пікетували його концерт. Відео

Європейський суд скасував санкції проти втікача Азарова

Прощання з Кернесом порівняли з похороном наркобарона Ескобара. Показові фото

Папа Римський у різдвяному посланні побажав миру на сході України