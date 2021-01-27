Головлікарка лікарні Києва Мостепан: COVID-19 атакує молодь

Тетяна Гайжевська Відео 15:47, 27.01.2021

Директорка (головлікарка) Київської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповіла, що останнім часом в столиці госпіталізують хворих на коронавірус у дуже важкому стані, з системними ураженнями легень. Ускладнений перебіг хвороби спостерігається і у молоді, зокрема, у людей, що ведуть здоровий спосіб життя, додала медикиня.

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