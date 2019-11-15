Голова СБУ заявив, що ходить до церкви Московського патріархату
Глава СБУ Іван Баканов зізнався, що є прихожанином Російської православної церкви в Україні (раніше УПЦ МП).
Про це друг президента України Володимира Зеленського розповів в інтерв'ю "Главкому", зазначивши, що вірить у бога.
"Ходжу до Свято-Введенського монастиря. Цей храм належить до Московського патріархату, якого насправді не існує і який видумали політики для поділу на своїх та чужих, цинічно використовуючи віру у політичних ігрищах", – заявив Баканов.
"Я не можу собі уявити, щоб на небесах існував розподіл для вірян церков із Томосом і тих, хто ходить до інших храмів. Я можу помолитися і в синагозі, і в мечеті – людина йде до Бога, а не до патріархату", – додав він.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в "Слузі народу" розкрили правду про конфлікт глави СБУ Івана Баканова зі своїм колишнім заступником Владиславом Бухарєвим.
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