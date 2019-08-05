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Голова Офісу президента заявив, що журналісти не потрібні

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Глава Офісу президента Андрій Богдан відповів на звинувачення з боку ЗМІ після новини про свою відставку.

Як передає "Радіо Свобода", Богдана запитали, чи не вважає він, що "підірвав довіру суспільства до ЗМІ".

"Це не жарт, я реально написав заяву про звільнення. Це мій крок по відношенню до мого керівництва, до президента України, до суспільства, а не до журналістів", - пояснив Богдан.

"Класичні журналісти звикли саме себе усвідомлювати як суспільство. Але, як довела наша виборча кампанія, ми спілкуємося із суспільством без посередників, без журналістів", - сказав глава ОП.

На скільки подібні заяви припустимі для голави Офісу президента, навіть з урахуванням високого рейтингу політичної сили, яку він представляє, покаже час.

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