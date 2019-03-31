Голосування за президента України у Африці

Голосування на виборах президента за кордоном, проходить не тільки при посольствах і консульствах України. Серед 101-ї виборчої дільниці, розташованих у більш ніж 70 країнах світу, вибори проходять і при військових частинах, дислокованих за межами України, зокрема, у Демократичній Республіці Конго свої голоси за майбутнього президента країни віддали українські військовослужбовці, які входять до складу миротворчого контингенту ООН у цій країні.

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