Голосування за бюджет України на 2020 рік: коментарі економіста

Доктор соціальної економіки Зиновій Свереда у прямому етері на ObozTV прокоментував прийняття держбюджету України на 2020 рік.

За його словами, для прийняття бюджету бракує декількох показників.

"Немає в світі ліберала, який хоча би на дві години не хотів стати соціалістом. Нам бракує показників. Перще - це ефективність використання державних коштів, тобто, на скільки те, що ми фінансуємо, є реально продуктивним для суспільства. Друге - якщо ми бажаємо підвищити розвиток економіки, то нам потрібні підприємці, тобто люди, які розпочнуть підприємницьку діяльність і почнуть платити податки", - заявив економіст.

За його словами Україна має приймати не однорічний, а більш довгостроковий бюджет.

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