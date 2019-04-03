Голоси на користь одного з кандидатів збільшено в 9 разів: Obozrevatel News о 11:00 від 03.04.2019

Фальсифікації на дільницях

Донецька поліція відкрила кримінальне провадження за фактом фальсифікації голосів. Різниця на користь одного з кандидатів була збільшена в 9 разів. Про це повідомляє прес-служба нацполіції Донецької області. Дані, передані ЦВК, не збігаються з інформацією, викладеною на офіційному сайті Центрвиборчкому. Поліцейські встановлюють, на якому етапі з'явилися розбіжності, а також осіб, які причетні до ймовірної фальсифікації.

Пожежа в Чорнобильський зоні

Рятувальники ліквідували пожежу у Чорнобильській зоні відчуження поблизу селища Поліське Київської області. Вогонь, який поширився на десять гектарів, гасили майже сотня рятувальників та більше 20 одиниць техніки.

На учня у школі на Київщині впала плитка

На Київщині, у школі села Музичі, на 6-річного учня впала плитка. Хлопчик отримав травму голови. За даними поліції, це сталося, коли діти організовано виходили з приміщення їдальні. Вчителі одразу викликали лікарів. Медики кажуть: зараз стан хлопчика стабільний.

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