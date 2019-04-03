Голоси на користь одного з кандидатів збільшено в 9 разів: Obozrevatel News о 11:00 від 03.04.2019

Голоси на користь одного з кандидатів збільшено в 9 разів: Obozrevatel News о 11:00 від 03.04.2019223Читати матеріал російською
Фальсифікації на дільницях
Донецька поліція відкрила кримінальне провадження за фактом фальсифікації голосів. Різниця на користь одного з кандидатів була збільшена в 9 разів. Про це повідомляє прес-служба нацполіції Донецької області. Дані, передані ЦВК, не збігаються з інформацією, викладеною на офіційному сайті Центрвиборчкому. Поліцейські встановлюють, на якому етапі з'явилися розбіжності, а також осіб, які причетні до ймовірної фальсифікації.
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