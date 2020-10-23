ГОЛОС ЗА ПАРАЗИТА - випуск спецпроекту журналістських розслідувань "МОЛНІЯ"

Олег Дейнека, Валерій Товмач Відео 21:10, 23.10.2020

ГОЛОС ЗА ПАРАЗИТА - випуск спецпроекту журналістських розслідувань "МОЛНІЯ"

Про скандальне зізнання кандидата у мери міста Мелітопіль, запис аудіорозмови організаторів передвиборної "піраміди" з підкупу голосів, фото та П.І.Б російських політтехнологів та анкетні дані найнятих ними громадян України з досвідом роботи на виборах у Російській Федерації представниками передвиборних штабів кандидатів у Президенти РФ Володимира Путіна та Володимира Жириновського, а також партії "Єдіная Россія", зйомка організаторів та учасників сепаратистського маршу "Руська весна" 2014 року у Мелітополі.

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