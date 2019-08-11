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"Голос" в Раде: Клименко рассказала о планах партии

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В новом выпуске программы "Евроинтеграторы" с Татьяной Поповой на ObozTV Юлия Клименко – глава партии "Голос" и экс-заместитель министра экономики – рассказала о планах своей политсилы, экономических инициативах и кадровых решениях.

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Автор
Тетяна Попова Тетяна Попова
Тема
Євроінтегратори
Особа
Юлія Клименко
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