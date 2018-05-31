Голодування Кольченко, катаклізм в Росії - новини на ObozTV

Замовник вбивства Бабченко планував ще 30 злочинів. У Росії заборонили акції на підтримку української режисера Сенцова. Кольченко оголосив голодування і зажадав звільнити Сенцова. У Росії через сильний вітер постраждали більше 60 людей. Синоптик пообіцяла не спекотне і сухе початок літа.

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