Голодування Клиха: правозахисник розповів на що сподіваються бранці Кремля

Російський правозахисник Микола Щур заявив, що бранець Кремля Станіслав Клих не робив і не писав заяви про голодування, тому, за словами правозахисника, він не знаходиться в стані голодування. Для того, аби не було ніяких спекуляцій, Щур повідомив, що в понеділок, 27 травня, до Клиха приїде його адвокат Роман Качанов і всі деталі буде з'ясовувати на місці.

Він наголосив, що в разі, якщо Клих насправді оголошує голодовку, то в присутності адвоката і в присутності адміністрації в'язниці він напише заяву, Роман це зафіксує і тоді можна буде говорити, що голодовка є.

Правозахисник зазначив, що Станіслав привертає увагу до свого становища і положенню інших політв'язнів, які сподіваються, що з новою владою в Україні, з тими змінами, які зараз йдуть, у всіх політичних в'язнів Кремля зараз є надія, що вони повернуться на Батьківщину.

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