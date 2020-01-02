Голландія зникла з карти світу

Нідерланди з 1 січня 2020 офіційно відмовилися від назви "Голландія", яка раніше позначала державу.

Про це повідомляє радіостанція NOS. З цього дня виші, місцева влада, а також видання й приватні компанії мають використовувати лише "Нідерланди".

У такий спосіб уряд вирішив позбавити країну від кліше, пов'язаного з проституцією й наркотиками. Влада хоче перерозподілити туристичний потік і знизити навантаження на Амстердам, Гарлем і Гаагу, які не справляються з кількістю туристів. На реформу назви Нідерланди витратять приблизно 200 тис. євро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Республіка Македонія офіційно змінила свою назву на Північну Македонію.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!