Гол Сергія Ателькіна, який вперше в історії вивів "Шахтар" до Ліги чемпіонів

Олександр Чеканов Відео 10:49, 1.10.2020 Оновлено: 10:51, 1.10.2020
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