Глядач подзвонив в ефір та повідомив про пожежу піді Львовом: Бурчук LIVE

Піді Львовом в селі Чишки Пустомитівського району сталася масштабна пожежа.

Про це прямо в ефірі інфо-панк шоу "Бурчук LIVE" повідомив один з глядачів програми. Він подзвонив в прямий ефір і заявив, що під Львовом щось сильно горить.

"Доброго дня. Мене звати Антон, я зі Львова. Висвітліть, будь ласка, тему, что під Львовом Щось дуже сильно горить. У нас тут паніка, всім сказали зачинити вікна", - зазначив глядач.

Станом на 16:00 пожежу вдалося локалізувати, проте роботи із її гасіння все ще тривають. Вже відомо, що горить місцеве хімічне підприємство. Площа пожежі приблизно 800 квадратних метрів. Також повідомлялося, що пожежа перейшла на сусідню двоповерхову будівлю, яка розміщена поруч. Місцевих жителів попросили наглухо закрити вікна і двері та утриматися від виходу на вулицю.

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