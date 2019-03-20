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Глобальне потепління не зупинити: еколог прокоментував результати дослідження ООН

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Еколог Олександр Соколенко зазначив, що прихід глобального потепління став доконаним фактом. За його словами, в межах України, відчутні зміни клімату фіксуються вже понад 30 років. Він зазначив, що такі зміни можна побачити через стан лісів; соснові ліси України гинуть, за винятком північного Полісся і Сіверщини. де соснові насадження перебувають у задовільному стані.

Це сталось, за словами еколога, через зменшення кількості опадів, зниження рівня грунтових води і підвищення температури на 2 градуси.

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