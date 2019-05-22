Главу адміністрації Зеленського звільнити не можна залишити: адвокат каже, що кому повинен поставити суд

Адвокат Єгор Штокалов зазначив, що питання про те, чи підпадає Андрій Богдан, призначений на посаду глави Адміністрації президентом Володимиром Зеленським, під дію закону про люстрацію, спірне. І з цього спірного питання існує дві протилежні думки.

Перша це те, що статус держслужбовця не поширюється на посаду глави президентської адміністрації та його заступників. Друга думка, що закон про люстрацію влади передбачає заходи очищення для цих посад.

На його думку, найближчим часом буде поданий позов до адміністративного суду, про визнання указу незаконним і його скасування. Він зазначив, що суд може послатися на мету, яка встановлена в законі про люстрацію, а саме, недопущення до участі управлінням державними справами осіб, які своїми рішеннями або діям сприяли узурпації влади в Україні Віктором Януковичем.

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