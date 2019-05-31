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Глава Рахункової палати зганьбився у Раді: прорахувався з годинником

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Глава Рахункової палати України Валерій Пацкан на засіданні Верховної Ради спробував заховати дорогий годинник від журналістів, однак момент потрапив на камеру.

Підтверджуюче відео з засідання парламенту, на яке Пацкан прийшов відзвітувати за 2018 рік, опублікував у Facebook фотограф Богдан Бортаков.

На кадрах видно, що Пацкан судорожно обсмикує рукав піджака і ховає руки під стіл, щоб не показувати аксесуар.

Далі глава Рахункової палати і взагалі зняв годинник і попросив колегу, яка сиділа поруч, його заховати. Через деякий час годинник знову з'явився на руці Пацкана.

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