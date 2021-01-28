Глава МЗС щодо протестів у РФ: Україна підтримує заклики до звільнення Навального – сюжет

Obozrevatel Відео 07:20, 28.01.2021 Оновлено: 07:57, 28.01.2021

У Росії в пів сотні міст запланували акції на підтримку політичного діяча Олексія Навального в неділю 31 січня.

У російській столиці прихильники політика планують зібратися на Луб'янській площі, поблизу штаб-квартири ФСБ. Мітингарі вимагають "не просто свободи для Навального, а свободи для всіх". Ну а про те, як світ реагує на затримання сім’ї російського опозиціонера – дивіться в сюжеті.

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