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4 листопада • оновлено в 17:08
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Гиркин заявив, що РФ готує капітуляцію на Донбасі

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Перемир'я на Донбасі по "формулою Штайнмайера" – це найменш ймовірний варіант розвитку подій. Швидше за все, Росія готується до капітуляції на сході України.

Адже досягти перемоги там їй не вдасться. Таку думку озвучив один з перших екс-ватажків "ДНР" Ігор Гиркин (Стрєлков) в ефірі пропагандистського каналу "РОЙ-ТВ".

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