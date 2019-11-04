Гиркин заявив, що РФ готує капітуляцію на Донбасі

Перемир'я на Донбасі по "формулою Штайнмайера" – це найменш ймовірний варіант розвитку подій. Швидше за все, Росія готується до капітуляції на сході України.

Адже досягти перемоги там їй не вдасться. Таку думку озвучив один з перших екс-ватажків "ДНР" Ігор Гиркин (Стрєлков) в ефірі пропагандистського каналу "РОЙ-ТВ".

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