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25 листопада • оновлено в 14:53
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Гиркин заговорил о фиаско России на "нормандском формате"

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Экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) считает, что президенту России Владимиру Путину на встрече в "нормандском формате" отведут роль проигравшего.

Он убежден, что его вынудят деоккупировать Донбасс. Свой прогноз военный преступник озвучил в эфире пропагандистского канала "РОЙ-ТВ".

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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Гиркин чихнул а для чубатых свиноящуров это новость, что оно ещё вам поведовало.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Гиркин ,это какой же бздун как Штефан дырявый, сидит в рваных штанах и всё знает из газет.
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