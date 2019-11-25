Гиркин заговорил о фиаско России на "нормандском формате"

Экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) считает, что президенту России Владимиру Путину на встрече в "нормандском формате" отведут роль проигравшего.

Он убежден, что его вынудят деоккупировать Донбасс. Свой прогноз военный преступник озвучил в эфире пропагандистского канала "РОЙ-ТВ".

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