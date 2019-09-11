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11 вересня • оновлено в 22:22
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Гиркин заговорил о фиаско Путина в Крыму и на Донбассе

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Украина и международное сообщество вынудит президента России Владимира Путина прекратить оккупацию Крыма и Донбасса.

Следовательно, его тактика "обмена" признания захваченного полуострова на вывод своих войск с востока не сработает. Такое мнение в эфире пропагандистского канала "РОЙ-ТВ" высказал экс-главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков).

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