Гиркин разнес Россию за прокол при обмене

Экс-главарь "ДНР" Игорь Гиркин заявил, что при обмене пленными Украина оказалась в более выигрышном положении, чем Россия.

Он выразил недовольство освобождением Николая Карпюка и Станислава Клыха, которые воевали в Чечне против России, а также тем, что страна-агрессор якобы осуществила обмен по схеме 35 на 34. Своими претензиями он разразился в эфире пропагандистского телеканала "РОЙ-ТВ".

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