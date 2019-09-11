Головна Новини
11 вересня • оновлено в 22:24
МоваЯзык
МедОбоз Головна

Гиркин разнес Россию за прокол при обмене

884 Читати матеріал російською

Экс-главарь "ДНР" Игорь Гиркин заявил, что при обмене пленными Украина оказалась в более выигрышном положении, чем Россия.

Он выразил недовольство освобождением Николая Карпюка и Станислава Клыха, которые воевали в Чечне против России, а также тем, что страна-агрессор якобы осуществила обмен по схеме 35 на 34. Своими претензиями он разразился в эфире пропагандистского телеканала "РОЙ-ТВ".

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини