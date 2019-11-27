Надлегкий гідролітак, розроблений американською компанією Icon Aircraft.

Перший серійний зразок був випущений в 2015 році. По суті Icon A5 являє собою високоплан, фюзеляж якого виготовлений з вуглецевого волокна і обладнаний шасі, що забираються.

Гідролітак Icon A5 Скріншот з відео

Гідролітак Icon A5 Скріншот з відео

Однією з особливостей цього літального засобу є його складаються крила. Скласти їх можна вручну або скориставшись опціональним електроприводом. Така конструкція дозволяє транспортувати літак за допомогою легкового автомобіля.

Гідролітак Icon A5 Скріншот з відео

Гідролітак Icon A5 Скріншот з відео

Так само Icon A5 має аварійний парашут, який в разі несправності приземлить на землю літак і пасажирів в цілості й схоронності.

Апарат може злітати і сідати як на суші, так і на землі.

Потужність двигуна становить 112 к.с., а максимальна швидкість складає 176 км / ч.

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