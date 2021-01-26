Герман Обухов: Навального не вбиватимуть і не гвалтуватимуть

Тетяна Гайжевська Відео 13:21, 26.01.2021 Оновлено: 14:39, 26.01.2021

Глава Фонду "Stop Inform Terror" (США) Герман Обухов прокоментував протести, що прокотилися територією РФ на підтримку опозиціонера Олексія Навального. За його оцінками, вони не стали масовими внаслідок об'єктивних причин. Сам Навальний якимось чином пов'язаний з російськими олігархами. Він найкраща кандидатура на пост президента РФ з точки зору Заходу, але президентом йому не бути.

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