Головна Новини
Мова Язык
МедОбоз Головна

ГБО на автомобілі: автоюрист пояснив, що стоїть за бажанням посилити правила експлуатації авто

71 Читати матеріал російською

Автоюрист Єгор Штокалов в ранковому ефірі Студії Обозреватель на ObozTV розповідає про те, як боротися із заторами на дорогах великих українських міст, що є головним чинником їхнього утворення і чи можна подолати цю проблему через збільшення штрафів для водіїв.

Чи може використати Україна міжнародний досвід із боротьби із заторами, створенням потужного і комфортного муніципального транспорту?

Говоримо про нові штрафи та можливе нововведення покарань за невідповідний технічний стан автомобілів. Чи є проблема газового обладнання на авто реальною чи надуманою? Що чекатиме на незаконне встановлення ГБО на автомобіль: небезпеки та можливі покарання. Які права і можливості захисту будуть у власника транспортного засобу з ГБО?

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Студія OBOZREVATEL" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Студія OBOZREVATEL Ефіри Oboz TV Пряма трансляція
Особа
Єгор Штокалов
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Новини

Всі новини