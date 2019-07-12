ГБО на автомобілі: автоюрист пояснив, що стоїть за бажанням посилити правила експлуатації авто

Автоюрист Єгор Штокалов в ранковому ефірі Студії Обозреватель на ObozTV розповідає про те, як боротися із заторами на дорогах великих українських міст, що є головним чинником їхнього утворення і чи можна подолати цю проблему через збільшення штрафів для водіїв.

Чи може використати Україна міжнародний досвід із боротьби із заторами, створенням потужного і комфортного муніципального транспорту?

Говоримо про нові штрафи та можливе нововведення покарань за невідповідний технічний стан автомобілів. Чи є проблема газового обладнання на авто реальною чи надуманою? Що чекатиме на незаконне встановлення ГБО на автомобіль: небезпеки та можливі покарання. Які права і можливості захисту будуть у власника транспортного засобу з ГБО?

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