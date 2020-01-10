"Газпром" перехрестився і вийшов сухим з води: транзит російського гау

Експерт з енергетичних питань Іван Надеїн у прямому етері ObozTV відповідав на запитання ведучих "Студії OBOZREVATEL" Марини Клим та Дениса Похили.

Він прокоментував новини про те, що транзит російського газу через українську ГТС виходить на заплановані обсяги.

"Домовленість, якої Україна досягла з "Газпромом" - це компромісний варіант. І, як при досягненні будь-якого компромісу, кожна сторона щось втрачає. Але є надія, що це гарантований об'єм, і він може бути більший. Україна - це найдешевший, найкоротший та найбезпечніший транзит для Росії", - заявив Надеїн.

Він також зазначив, що Газпром у даному випадку майже нічого не втратив.

"Газпром" перехрестився і вийшов "сухим з води". Бо якщо розглядати ситуацію із позовами європейських компаній, які були минулого року, то "Газпром" програв їх по повній програмі із максимальними санкціями і максимальними втратами, і тут була також можливість для "Газпрому" отримати повну капітуляцію, оскільки, якби не було транзиту, то він би втратив близько 20 млрд доларів виключно на штрафних санкціях по контрактних забов'язанях. Тоді і Україна втрачала би, але в перспективі в стратегії ми би отримали набагато більше", - заявив Надеїн.

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