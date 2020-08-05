Газовий балончик у провідника потягу призведе до неконтрольованих наслідків – Шабовта

Відео 21:03, 5.08.2020

Провідникам вагонів на "Укрзалізниці" треба давати не газові балончики, а систему оповіщення. Застосування газового балончику проти нетверезої людини може викликати неадекватну реакцію злочинця, він може стати неконтрольований і ще більше погіршити ситуацію.

У складі "Укрзалізниці" є департамент безпеки, але він опікується збереженням матеріальних цінностей, а не безпекою пасажирів. Сам факт наявності поліцейського в потягу сприятиме вирішенню будь-якої конфліктної і небезпечної ситуації.

Таку думку під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV висловив експерт з питань безпеки Сергій Шабовта.

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