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5 серпня • оновлено в 22:22
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Газовий балончик у провідника потягу призведе до неконтрольованих наслідків – Шабовта

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Провідникам вагонів на "Укрзалізниці" треба давати не газові балончики, а систему оповіщення. Застосування газового балончику проти нетверезої людини може викликати неадекватну реакцію злочинця, він може стати неконтрольований і ще більше погіршити ситуацію.

У складі "Укрзалізниці" є департамент безпеки, але він опікується збереженням матеріальних цінностей, а не безпекою пасажирів. Сам факт наявності поліцейського в потягу сприятиме вирішенню будь-якої конфліктної і небезпечної ситуації.

Таку думку під час ефіру на телеканалі Obozrevatel TV висловив експерт з питань безпеки Сергій Шабовта.

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Теми
Підсумки Ефіри Oboz TV Пряма трансляція Скандал навколо "Укрзалізниці"
Особа
Сергій Шабовта
Місце
Україна
Тег
Укрзалізниця
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