Газові лічильники: експерт розкритикував Кабмін за бездіяльність

Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев зазначив, що на відміну від заяв Кабміну, він оцінює негативно дії уряду. За його словами, в енергетичній сфері України останнім часом більше лунає гучних заяв, проте, не вистачає часу і для збільшення обсягів видобутку газу в Україні, і на запровадження 100% обліку і контролю, і на реалізацію тих завдань, які були визначені міжнародними зобов'язаннями України, зокрема, Угодою про асоціацію з ЄС.

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