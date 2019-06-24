Газ для промисловості подешевшав: що буде з цінами в Україні

Експерт з питань паливно-енергетичного комплексу Юрій Корольчук вважає, що зниження ціни на газ для промисловості не вплине на вартість товарів в Україні.

"Фактор ціни на газ для промисловості грає свою роль в першу чергу в промислових товарах. Це не продукція харчування або якісь дрібниці, а будівельні товари, товари машинобудування. Виробник зможе відчути ефект від такого зниження, якщо така ціна протримається не менше півроку", – зазначив він.

"З тієї знижки, яка зараз відбувається – до рівня 6-6,5 тис. грн за 1 тис. кубометрів – ціни на товари можуть знизитися максимум до 15%. У всіх інших товарах витратна частка газу не настільки значна і велика, щоб говорити, що вона буде впливати на ціну товару", – пояснив експерт.

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