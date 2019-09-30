Гаррі Поттер і Губка Боб – це одна й та сама людина: як відбувається дублювання фільмів українською

Актор, режисер дубляжу Павло Скороходько розповів про "секрети" дублювання зарубіжних фільмів українською та пояснив, чому український переклад анімаційних фільмів часто стає предметом захоплення кіноглядачів.

Він розповів про те, як з'являються "українські" жарти у Голлівудських стрічках, хто і як їх затверджує, як розподіляються ролі між акторами і кому випала честь (або доля) бути українським голосом Бреда Пітта.

Актор розказав, про які ролі "по той бік екрану" він мріє і чи є у нього шанс, після того, як він "віддав" свій голос Гаррі Поттеру та Губці Бобу, отримати запрошення до озвучування Альфа, якщо врешті, буде вирішено відродити легендарний серіал на телеекранах.

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