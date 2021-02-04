Гармаш: Кремль готовий до розширення "Л/ДНР"

Тетяна Гайжевська Відео 14:32, 4.02.2021

Представник української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ), журналіст Сергій Гармаш в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповів, що російська сторона ще з більшою наполегливістю стверджує, що не є стороною конфлікту у війні на Донбасі.

За оцінками Гармаша, Кремль в Україні реалізує абхазький сценарій. У разі спроби України звільнити окуповані території, Росія буде готова до введення "миротворців" і розширення території "республік". Докорінно змінити ситуацію може більш рішуча позиція США та зміна формату переговорів, заявив член ТКГ.

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