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Гаманець кандидатів: експерт вказав на непрозначность фінансування предвиобрних кампаній

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Експерт із фінансових питань, народний депутат попередніх скликань Василь Горбаль зазначив, що фінансування всієї виборчої системи кандидатів в президенти України є непрозорим та за своєї фактичної невідповідності не відрізняється від фінансових витрат партій.

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