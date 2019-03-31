Гаманець кандидатів: експерт вказав на непрозначность фінансування предвиобрних кампаній

Гаманець кандидатів: експерт вказав на непрозначность фінансування предвиобрних кампаній133Читати матеріал російською
Експерт із фінансових питань, народний депутат попередніх скликань Василь Горбаль зазначив, що фінансування всієї виборчої системи кандидатів в президенти України є непрозорим та за своєї фактичної невідповідності не відрізняється від фінансових витрат партій.
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